Макрон назвав союзників "боягузами". Пісторіус: Нам не потрібно говорити про наземну операцію

Пісторіус зауважив, що "це те, що насправді не допомагає розв'язувати проблеми, які виникають, коли йдеться про допомогу Україні"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на слова президента Франції Емманюеля Макрона про "боягузів" у допомозі Україні, він вважає їх "контрпродуктивними". Про це повідомило видання Politico.

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"Насправді нам не потрібно, принаймні на мій погляд, говорити про наземну операцію або про те, щоб мати більше або менше сміливості", – заявив міністр ФРН репортерам.

Пісторіус зауважив, що "це те, що насправді не допомагає розв'язувати проблеми, які виникають, коли йдеться про допомогу Україні".

За даними видання, виступаючи перед журналістами в кулуарах під час свого візиту до Праги, Макрон пізніше заявив, що Німеччина не була об'єктом його коментарів, але "необхідно" підштовхнути союзників Франції.

"Якщо ми будемо пасивні… ми ризикуємо постраждати, зазнати невдач на полі бою, зазнати можливих розчарувань у США", – сказав він.

Вчора президент Франції закликав західних союзників не бути "боягузами" та активізуватися з допомогою Україні. Тоді ж він заявив, що зовнішні вороги щодня дедалі більше розширюють свою загрозу нападу на країни Заходу, і союзникам доведеться "відповісти історії та проявити мужність, якої ця історія вимагає".

5 березня президент Франції дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Цього самого дня Естонія, Франція і Польща виступили із закликом "терміново" підвищити обороноздатність Європи. У документі три країни окреслили свої пріоритети для нової Європейської оборонно-промислової стратегії.

У відповідь на заяву французького лідера про те, що він не виключає відправлення військ до України, всі опозиційні партії країни висловили критику.

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