Макрон назвал союзников "трусами". Писториус: Нам не нужно говорить о наземной операции

Писториус отметил, что "это то, что на самом деле не помогает решать проблемы, которые возникают, когда речь идет о помощи Украине"

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "трусах" в помощи Украине, он считает их "контрпродуктивными". Об этом сообщило издание Politico.

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"На самом деле нам не нужно, по крайней мере на мой взгляд, говорить о наземной операции или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости", – заявил министр ФРГ репортерам.

Писториус отметил, что "это то, что на самом деле не помогает решать проблемы, которые возникают, когда речь идет о помощи Украине".

По данным издания, выступая перед журналистами в кулуарах во время своего визита в Прагу, Макрон позже заявил, что Германия не была объектом его комментариев, но "необходимо" встряхнуть союзников Франции.

"Если мы будем пассивны... мы рискуем пострадать, потерпеть неудачи на поле боя, испытать возможные разочарования в США", – сказал он.

Вчера президент Франции призвал западных союзников не быть "трусами" и активизироваться с помощью Украине. Тогда же он заявил, что внешние враги ежедневно все больше расширяют свою угрозу нападения на страны Запада, и союзникам придется "ответить истории и проявить мужество, которое эта история требует".

5 марта президент Франции дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день Эстония, Франция и Польша выступили с призывом "срочно" повысить обороноспособность Европы. В документе три страны очертили свои приоритеты для новой Европейской оборонно-промышленной стратегии.

В ответ на заявление французского лидера о том, что он не исключает отправки войск в Украину, все оппозиционные партии страны выразили критику.

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