Мережко: Наразі питання України – головне випробування спільного лідерства Шольца та Макрона

Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Франція завжди намагалася займати позицію політичного лідера Європи, тоді як Німеччина – економічного, однак наразі питання України є головним у контексті спільного лідерства обох країн. Таку думку для LIGA.net висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики.

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Мережко зазначив, що останнім часом французький президент Емманюель Макрон є рішучішим, "принаймні у риториці", ніж німецький канцлер Олаф Шольц. На думку політика, французький лідер, можливо, остаточно усвідомив ту небезпеку, яку становить Росія для всієї Європи та всього світу.

"Франція завжди намагалася позиціювати себе як політичного лідера Європи, тоді як Німеччина є економічним лідером. У цьому плані, якщо говорити про спільне європейське лідерство обох країн, питання України є головним випробуванням такого лідерства", – наголосив він.

Також, коментуючи зустріч, яка відбулася у рамках "Веймарського трикутника" 15 березня, політик висловив сподівання, що на позицію Шольца щодо подальшої підтримки України позитивно вплине не тільки президент Франції Макрон, але також і польський премʼєр Дональд Туск.

У січня повідомлялося, що країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, дедалі частіше звинувачують одна одну в нездатності надати Україні достатню кількість зброї.

6 березня міністр оборони Німеччини Пісторіус відреагував на слова президента Франції про "боягузів" у допомозі Україні, він вважає їх "контрпродуктивними".

14 березня канцлер Німеччини спростував чутки про його "розрив" із президентом Франції Макроном й наголосив, що у нього "дуже добрі особисті стосунки" з французьким лідером.

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