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Мэрия Херсона - Путину о "русском Причерноморье": Больная идея

Мэрия Херсона - Путину о "русском Причерноморье": Больная идея - Фото
Владимир Путин (Фото: ЕРА)
26.12.2019, 18:03

Ранее президент страны-агрессора РФ выдумал исторический факт и заявил, что Причерноморье якобы является "исконно русской территорией"

Херсонский городской совет ответил президенту РФ Владимиру Путину на его заявление о том, что Причерноморье якобы является "исконно русской территорией". Соответствующее заявление мэра Города Владимира Миколаенко опубликовано на сайте горсовета. 

В горсовете считают, что на подобные "больные фантазии" надо реагировать, поскольку "эти мечты оборачиваются кошмаром для всех других".

Там заявили, что "исконные российские территории — это болота под Москвой, а все остальное — это территории, которыми "московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству".

"Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить большую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях", - заявили в мэрии Херсона.

Там также добавили, что юг Украины — этнически, ментально, географически и культурно украинский: "Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет". 

Это обращение поддержали 33 депутата.

  • Ранее Путин выдумал исторический факт и заявил, что Причерноморье якобы является "исконно русской территорией".
  • 19 декабря Путин оправдал вторжение советских войск в Польшу. 
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владимир путин Херсон Причерноморье
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