Мэрия Херсона - Путину о "русском Причерноморье": Больная идея

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Херсонский городской совет ответил президенту РФ Владимиру Путину на его заявление о том, что Причерноморье якобы является "исконно русской территорией". Соответствующее заявление мэра Города Владимира Миколаенко опубликовано на сайте горсовета.

В горсовете считают, что на подобные "больные фантазии" надо реагировать, поскольку "эти мечты оборачиваются кошмаром для всех других".

Там заявили, что "исконные российские территории — это болота под Москвой, а все остальное — это территории, которыми "московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству".

"Нарушая договоренности, пренебрегая обещаниями, используя моменты слабости соседей, собственноручно создавая внутренние кризисы в соседних государствах, они сумели построить большую империю. Большую по размерам, я имею в виду. Эта империя стоит на костях", - заявили в мэрии Херсона.

Там также добавили, что юг Украины — этнически, ментально, географически и культурно украинский: "Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет".

Это обращение поддержали 33 депутата.