Меркель наблюдает за шагами Зеленского по войне РФ против Украины

Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)

Германия высоко оценила "усилия властей Украины и России", благодаря чему получилось осуществить недавний обмен пленными, и выразила надежду на деэскалацию. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в бундестаге, пишет Deutsche Welle.

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной", - сказала она.

Канцлер отметила, что "наблюдает за первыми шагами" в этом направлении президента Владимира Зеленского.

Также она указала на важность выполнения сторонами минских договоренностей и выразила надежду на скорую встречу в нормандском формате.

Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.



Ранее Меркель рассказала , чем займется после ухода из политики. Срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.

Читайте также: Atlantic Council: Нормандская встреча несет риски для Украины