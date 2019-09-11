Меркель наблюдает за шагами Зеленского по войне РФ против Украины

Германия высоко оценила "усилия властей Украины и России", благодаря чему получилось осуществить недавний обмен пленными, и выразила надежду на деэскалацию. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в бундестаге, пишет Deutsche Welle.
"На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной", - сказала она.
Канцлер отметила, что "наблюдает за первыми шагами" в этом направлении президента Владимира Зеленского.
Также она указала на важность выполнения сторонами минских договоренностей и выразила надежду на скорую встречу в нормандском формате.
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