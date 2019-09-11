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Меркель наблюдает за шагами Зеленского по войне РФ против Украины

Меркель наблюдает за шагами Зеленского по войне РФ против Украины - Фото
Владимир Зеленский и Ангела Меркель (фото - president.gov.ua)
11.09.2019, 13:34

Канцлер ФРГ считает, что геостратегическое усиление России и растущее соперничество между США и Китаем требует от Европы консолидации сил

Германия высоко оценила "усилия властей Украины и России", благодаря чему получилось осуществить недавний обмен пленными, и выразила надежду на деэскалацию. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в бундестаге, пишет Deutsche Welle.

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности между Россией и Украиной", - сказала она.

Канцлер отметила, что "наблюдает за первыми шагами" в этом направлении президента Владимира Зеленского.

Также она указала на важность выполнения сторонами минских договоренностей и выразила надежду на скорую встречу в нормандском формате.

  • Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.
  • Ранее Меркель рассказала, чем займется после ухода из политики. Срок ее полномочий на посту канцлера Германии истекает в 2021 году.

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Ангела Меркель
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