Сегодня, 17 апреля, бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель была удостоена высшей награды Германии. Об этом сообщает Zeit.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель, которая 16 лет было лидером ФРГ, Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия".

Ранее этой чести удостаивались только два бывших канцлера Германии – Конрад Аденауэр, первый лидер послевоенной Германии, и Гельмут Коль, признанный ключевым архитектором воссоединения Германии.

Среди заслуг Меркель называют то, что провела Германию через глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19.

Меркель была одной из тех, кто был ветировал вступление Украины в НАТО в 2008 году. Ее критикуют также за Минские соглашения.

Во время награждения Штайнмайер упомянул критикуемую политику Меркель в отношении России.

"Эпохальный перелом, вызванный жестокой агрессивной войной России против Украины, требует от всех нас нового мышления, заставляет нас пересмотреть позиции", – сказал Штайнмайер.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили, как и каких-либо заверений в сроках его предоставления.

В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".

В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы ОП назвал это "чистым лицемерием".

Экс-советник Меркель в октябре признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".

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Наталія Медведєва

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