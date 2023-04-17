Меркель получила высшую награду Германии – Большой крест ордена "За заслуги"
Сегодня, 17 апреля, бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель была удостоена высшей награды Германии. Об этом сообщает Zeit.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель, которая 16 лет было лидером ФРГ, Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия".
Ранее этой чести удостаивались только два бывших канцлера Германии – Конрад Аденауэр, первый лидер послевоенной Германии, и Гельмут Коль, признанный ключевым архитектором воссоединения Германии.
Среди заслуг Меркель называют то, что провела Германию через глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19.
Меркель была одной из тех, кто был ветировал вступление Украины в НАТО в 2008 году. Ее критикуют также за Минские соглашения.
Во время награждения Штайнмайер упомянул критикуемую политику Меркель в отношении России.
"Эпохальный перелом, вызванный жестокой агрессивной войной России против Украины, требует от всех нас нового мышления, заставляет нас пересмотреть позиции", – сказал Штайнмайер.
- На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили, как и каких-либо заверений в сроках его предоставления.
- В августе 2022 года лидер немецкой оппозиции Мерц заявил, что Меркель не может быть посредницей и что ФРГ "недостаточно помогает Украине".
- В сентябре Меркель призвала относиться серьезно к угрозам Путина и выступила за отношения с РФ "потом". Советник главы ОП назвал это "чистым лицемерием".
- Экс-советник Меркель в октябре признал, что "мы больше не должны исключать членство Украины в НАТО".
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