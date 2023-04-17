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Меркель получила высшую награду Германии – Большой крест ордена "За заслуги"

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 22:48
Меркель получила высшую награду Германии – Большой крест ордена
Фото: EPA

Сегодня, 17 апреля, бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель была удостоена высшей награды Германии. Об этом сообщает Zeit.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Меркель, которая 16 лет было лидером ФРГ, Большой крест в специальном исполнении ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия". 

Ранее этой чести удостаивались только два бывших канцлера Германии – Конрад Аденауэр, первый лидер послевоенной Германии, и Гельмут Коль, признанный ключевым архитектором воссоединения Германии.

Среди заслуг Меркель называют то, что провела Германию через глобальный финансовый кризис, долговой кризис еврозоны и пандемию COVID-19.

Меркель была одной из тех, кто был ветировал вступление Украины в НАТО в 2008 году. Ее критикуют также за Минские соглашения.

Во время награждения Штайнмайер упомянул критикуемую политику Меркель в отношении России.

"Эпохальный перелом, вызванный жестокой агрессивной войной России против Украины, требует от всех нас нового мышления, заставляет нас пересмотреть позиции", – сказал Штайнмайер.

Читайте также: Меркель не пустила Украину в НАТО, она ответственна за войну — глава комитета Бундестага

Наталія Медведєва
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Германия Ангела Меркель
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