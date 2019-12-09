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Меркель призвали не поддаваться на энергетический шантаж России

Меркель призвали не поддаваться на энергетический шантаж России - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)
09.12.2019, 06:24

Граждане Германии - выходцы из стран бывшего СССР обратились к канцлеру Германии с петицией

Граждане Германии, выходцы из стран бывшего СССР, призывают власть не заключать сделку с Москвой, которые будут поощрять агрессора. Об этом говорится в открытом письме петиции к канцлеру Германии Ангеле Меркель, обнародованном в сети накануне саммита нормандской четверки, сообщает Укринформ.

Инициатором петиции, открытой для подписания всеми неравнодушными, стал Владимир Папков, предприниматель, продюсер и общественный деятель.

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"Никаких соглашений, направленных на укрепление влияния России в Европе ни за увеличения поставок газа, ни через использование российских "миротворцев "в зоне Донбасса не должно заключено. Хватит поощрять агрессора нашим молчанием и равнодушием к его преступлениям!" - отмечается в обращении.

Автор подчеркивает, что уже несколько поколений европейцев живут без войны, ведут спокойную жизнь.

"Но война против европейцев, которую начала российские власти, уже идет. И она не ограничивается угрозами российских лидеров, охотно транслируются их телеканалами", - отмечается в письме.

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По словам автора письма, российские власти совершает преступления не только в Сирии и на Донбассе, но и на улицах европейских городов. Поэтому европейцам уже пора прекратить поддаваться на угрозы и энергетический шантаж со стороны Кремля.

"Мы не призываем к насилию, но ни о каком приоритете экономической выгоды в отношениях с современной Россией не может быть и речи, госпожа Меркель. Наоборот: мы, европейцы, готовы затянуть пояса, ограничить временно свое энергопотребление, мы требуем от вас твердых и решительных действий во имя свободного будущего наших детей", - отмечается в петиции.

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Россия Ангела Меркель шантаж петиция
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