Мерц нашел общий язык с Трампом и ожидает его визита в Германию.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц (Фото: CHRIS KLEPONIS/ЕРА)

Во время первого визита в Вашингтон канцлер Германии Фридрих Мерц нашел подход к президенту США Дональду Трампу и заложил основу для "политически-результативных контактов". Теперь Германия готовится встречать Трампа у себя. Об этом сообщает Deutsche Welle.

После встречи с Трампом в Овальном кабинете Мерц заявил, что президент США был "эмоционально тронут" его подарком – свидетельством о рождении его деда с германскими корнями.

"Его очень интересовала Германия, его родина. Это действительно тронуло его, и я пригласил его приехать в Германию с визитом. Он принял приглашение. Теперь наши команды будут искать дату", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что возвращается в Германию с чувством, что "приобрел в лице американского президента человека, с которым может говорить на очень личном уровне" и "позвонить в любое время".

"Сегодня мы заложили основу для очень хороших личных, а также политико-результативных контактов", – уверен Мерц.

Канцлер добавил, что планирует снова увидеться с президентом США на саммите G7 в Канаде 15–17 июня и на саммите НАТО в Нидерландах 24–26 июня.

Одной из ключевых миссий Мерца в Вашингтоне была попытка донести до Трампа позицию Европы по войне в Украине. Канцлер Германии остался доволен достигнутыми результатами.