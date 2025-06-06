Мерц порозумівся із Трампом та очікує на його візит у Німеччину

Дональд Трамп і Фрадріх Мерц (Фото: CHRIS KLEPONIS/ЕРА)

Під час свого першого візиту до Вашингтона канцлер Німеччини Фрідріх Мерц знайшов підхід до президента США Дональда Трампа та заклав основу для "політично-результативних контактів". Наразі Німеччина готується зустрічати Трампа у себе. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після зустрічі із Трампом в Овальному кабінеті Мерц заявив, що президент США був "емоційно зворушений" його подарунком – свідоцтвом про народження його діда із німецьким корінням.

"Його дуже цікавила Німеччина, його батьківщина. Це справді зворушило його, і я запросив його приїхати до Німеччини з візитом. Він прийняв запрошення. Тепер наші команди шукатимуть дату", – сказав Мерц.

Канцлер підкреслив, що повертається до Німеччини з почуттям, що "набув в особі американського президента людину, з якою може говорити на дуже особистому рівні" і "зателефонувати у будь-який час".

"Сьогодні ми заклали основу для дуже добрих особистих, а також політично-результативних контактів", – впевнений Мерц.

Канцлер додав, що планує знову побачитися з президентом США на саміті G7 у Канаді 15–17 червня та на саміті НАТО в Нідерландах 24–26 червня.

Однією з ключових місій Мерца у Вашингтоні була спроба донести до Трампа позицію Європи щодо війни в Україні. Канцлер Німеччини залишився задоволений досягнутими результатами.