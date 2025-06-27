Мерц: Я бы предпочел долгое время воздерживаться от разговора с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует долгое время воздерживаться от телефонной беседы с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.
Он отметил, что после недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Россия ударила по Киеву, пострадали больницы. А После последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем, Россия ударила по детской больнице, сказал Мерц.
"Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них еще долгое время", – заявил канцлер.
Также он отметил, что у президента США Дональда Трампа растет скептицизм в отношении российской войны против Украины, и он становится более критичным. В Европе же существует широкий консенсус относительно оценки этой войны.
"Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", – резюмировал Мерц.
- 20 июня в Германии отреагировали на заявление Путина о готовности к переговорам с Мерцем. Эту информацию приняли к сведению, но отметили, что "прямого контакта нет".
- 24 июня немецкий канцлер заявлял, что разговоры о мире с Путиным должны звучать на языке силы. Он подчеркнул, что Россия не хочет прекращения огня.