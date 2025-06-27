Мерц: Я бы предпочел долгое время воздерживаться от разговора с Путиным

Немецкий канцлер привел в пример обстрелы, которые следовали после бесед с Путиным

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует долгое время воздерживаться от телефонной беседы с диктатором России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что после недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву Россия ударила по Киеву, пострадали больницы. А После последнего телефонного разговора Путина с бывшим канцлером Олафом Шольцем, Россия ударила по детской больнице, сказал Мерц.

"Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы воздержался от них еще долгое время", – заявил канцлер.

Также он отметил, что у президента США Дональда Трампа растет скептицизм в отношении российской войны против Украины, и он становится более критичным. В Европе же существует широкий консенсус относительно оценки этой войны.

"Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке", – резюмировал Мерц.