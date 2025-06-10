Мерц заявил, что атака России была "чем угодно", но не ответом на "Паутину"
Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в военных преступлениях после недавних мощных атак на украинские города и подчеркнул, что они не могут считаться "пропорциональным ответом" на украинские удары по российским военным аэродромам, сообщает Tagesschau.
Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что Россия в последние дни "целенаправленно и безжалостно" атаковала гражданское население Украины многочисленными беспилотниками и крылатыми ракетами.
"Массированные российские атаки были террором против гражданского населения", – сказал он.
Канцлер добавил, что последние российские удары были "чем угодно", кроме пропорционального ответа на "очень точные" украинские атаки на российские военные аэродромы.
- 1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- В ночь на 9 июня Россия запустила по Украине 479 дронов и 20 ракет разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 479 целей. Больше всего от обстрелов страдали Киев и Ровно.
- В ночь на 10 июня российская армия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Больше всего пострадали Киев и Одесса.