Мерц заявил, что атака России была "чем угодно", но не ответом на "Паутину"

Канцлер Германии обвинил Россию в военных преступлениях после последних атак по Украине

Фридрих Мерц и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в военных преступлениях после недавних мощных атак на украинские города и подчеркнул, что они не могут считаться "пропорциональным ответом" на украинские удары по российским военным аэродромам, сообщает Tagesschau.

Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом заявил, что Россия в последние дни "целенаправленно и безжалостно" атаковала гражданское население Украины многочисленными беспилотниками и крылатыми ракетами.

"Массированные российские атаки были террором против гражданского населения", – сказал он.

Канцлер добавил, что последние российские удары были "чем угодно", кроме пропорционального ответа на "очень точные" украинские атаки на российские военные аэродромы.