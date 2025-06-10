Мерц заявив, що атака Росії була "чим завгодно", але не відповіддю на "Павутину"

Канцлер Німеччини звинуватив Росію у воєнних злочинах після останніх атак по Україні

Фрідріх Мерц та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у воєнних злочинах після нещодавніх потужних атак на українські міста та наголосив, що вони не можуть вважатися "пропорційною відповіддю" на українські удари по російських військових аеродромах, повідомляє Tagesschau.

Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що Росія останніми днями "цілеспрямовано та безжально" атакувала цивільне населення України численними безпілотниками та крилатими ракетами.

"Масовані російські атаки були терором проти цивільного населення", – сказав він.

Канцлер додав, що останні російські удари були "чим завгодно", крім пропорційної відповіді на "дуже точні" українські атаки на російські військові аеродроми.