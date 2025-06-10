Мерц заявив, що атака Росії була "чим завгодно", але не відповіддю на "Павутину"
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію у воєнних злочинах після нещодавніх потужних атак на українські міста та наголосив, що вони не можуть вважатися "пропорційною відповіддю" на українські удари по російських військових аеродромах, повідомляє Tagesschau.
Мерц на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом заявив, що Росія останніми днями "цілеспрямовано та безжально" атакувала цивільне населення України численними безпілотниками та крилатими ракетами.
"Масовані російські атаки були терором проти цивільного населення", – сказав він.
Канцлер додав, що останні російські удари були "чим завгодно", крім пропорційної відповіді на "дуже точні" українські атаки на російські військові аеродроми.
- 1 червня Служба безпеки України провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- У ніч проти 9 червня Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей. Найбільше від обстрілів потерпали Київ і Рівне.
- У ніч проти 10 червня російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Найбільше постраждали Київ та Одеса.