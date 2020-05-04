Мэры городов не могут ослаблять карантин, это политическое решение - Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатива мэров некоторых городов об ослаблении карантина является "политическим решением" и нарушением закона, поскольку у органов местного самоуправления нет таких полномочий. Об этом он заявил на брифинге.
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По словам Степанова, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание должны приниматься количество заболеваний, ход болезни, ситуация в регионе, количество тестирований и ряд других факторов.
"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение", - заявил Степанов.
Он напомнил, что "введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров". Степанов назвал решение мэров "нарушением закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий".
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