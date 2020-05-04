Мэры городов не могут ослаблять карантин, это политическое решение - Минздрав

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатива мэров некоторых городов об ослаблении карантина является "политическим решением" и нарушением закона, поскольку у органов местного самоуправления нет таких полномочий. Об этом он заявил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Степанова, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание должны приниматься количество заболеваний, ход болезни, ситуация в регионе, количество тестирований и ряд других факторов.

"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение", - заявил Степанов.

Он напомнил, что "введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров". Степанов назвал решение мэров "нарушением закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий".

С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.

"путает слова "децентрализация" и "автономия". Президент Владимир Зеленский считает , что мэр Черкасс

мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко. 2 мая

"прекратить преследование" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко. 3 мая мэр Львова Андрей Садовый призвал

Читайте также: Мэру Черкасс якобы угрожали из Офиса президента, там его назвали жертвой пранка