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Мэры городов не могут ослаблять карантин, это политическое решение - Минздрав

Мэры городов не могут ослаблять карантин, это политическое решение - Минздрав - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
04.05.2020, 10:53

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что введение карантина на территории страны является "исключительной прерогативой Кабмина"

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что инициатива мэров некоторых городов об ослаблении карантина является "политическим решением" и нарушением закона, поскольку у органов местного самоуправления нет таких полномочий. Об этом он заявил на брифинге. 

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По словам Степанова, при решении вопроса о выходе из карантина во внимание должны приниматься количество заболеваний, ход болезни, ситуация в регионе, количество тестирований и ряд других факторов. 

"Какую аргументацию начали использовать те или иные мэры городов неизвестно. По крайней мере, к нам за консультациями или к специалистам на местах они не обращались, поэтому это чисто политическое решение", - заявил Степанов.

Он напомнил, что "введение карантина на территории страны это прерогатива исключительно Кабинета министров". Степанов назвал решение мэров "нарушением закона, потому что у органов местного самоуправления нет таких полномочий".

  • С 1 мая исполком Черкасского горсовета ослабил карантин в городе, тогда как общенациональные меры, введенные распоряжением Кабмина, продолжают действовать как минимум до 11 мая. Полиция открыла уголовное дело.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что мэр Черкасс "путает слова "децентрализация" и "автономия".
  • 2 мая мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал мэра Черкасс Александра Бондаренко.
  • 3 мая мэр Львова Андрей Садовый призвал "прекратить преследование" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко.

Читайте также: Мэру Черкасс якобы угрожали из Офиса президента, там его назвали жертвой пранка

Владислав Сердюк
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