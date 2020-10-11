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Местные выборы. ЦИК не рекомендует использовать для голосования паспорт в приложении "Дія"

11.10.2020, 21:32
Местные выборы. ЦИК не рекомендует использовать для голосования паспорт в приложении
День выборов (фото - ЕРА)

Для обработки электронных документов нужны технические устройства, которых нет на избирательных участках

Центральная избирательная комиссия не рекомендует использовать паспорт в приложении "Дія" для получения бюллетеня на местных выборах. Об этом в Facebook сообщила секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

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По словам Гатауллиной, получить бюллетень с помощь паспорта в приложении можно только с помощью технических устройств, которых нет у избирательных комиссий на участках.

Секретарь ЦИК рекомендует идти на участки с бумажным паспортом или с ID-картой.

Также Гатауллина подчеркнула, что отсутствие в паспорте фотографии, вклеенной в 25 или 45 лет, не является основанием для невыдачи бюллетеня. Не требуется и проверять страницу с регистрацией избирателя, поскольку теперь избирательный адрес может не совпадать с местом регистрации.

Для выдачи бюллетеня сотруднику избирательной комиссии необходимо установить личность, поэтому придется снимать маску, отметила секретарь ЦИК.

Денис Юдин
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