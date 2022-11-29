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"Место вашей безопасности". В Киеве открыли "пункт несокрушимости" в Лукьяновском СИЗО

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 22:06
Лукьяновское СИЗО (фото: sizo.gov.net.ua)

В Киеве открыли "пункт несокрушимости" в Лукьяновском следственном изоляторе – туда можно прийти во время отключений света и тепла. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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Посетителям пункта предлагают электрику, тепло, интернет и источники питания. В СИЗО называют его "местом безопасности во время длительного отключения света и тепла". 

Пункт расположен на улице Дегтяревская, 13, в помещении для приема граждан. 

Посетить его можно круглосуточно и бесплатно. 

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Дмитро Гриниченко
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