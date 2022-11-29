"Место вашей безопасности". В Киеве открыли "пункт несокрушимости" в Лукьяновском СИЗО
29.11.2022, 22:06
Лукьяновское СИЗО (фото: sizo.gov.net.ua)
В Киеве открыли "пункт несокрушимости" в Лукьяновском следственном изоляторе – туда можно прийти во время отключений света и тепла. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
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Посетителям пункта предлагают электрику, тепло, интернет и источники питания. В СИЗО называют его "местом безопасности во время длительного отключения света и тепла".
Пункт расположен на улице Дегтяревская, 13, в помещении для приема граждан.
Посетить его можно круглосуточно и бесплатно.
- 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.
- 24 ноября сообщалось, что в Украине заработали 3720 пунктов несокрушимости.
- В онлайн-карту расположения на территории Украины пунктов несокрушимости, где для людей должны быть доступны электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, места отдыха, внесли изменения.
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