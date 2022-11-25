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Зеленский: Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит видео

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25.11.2022, 22:32
Владимир Зеленский (скриншот видео)
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Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал работу властей Киева из-за жалоб на недостаточное количество пунктов несокрушимости. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 25 ноября.

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Президент отметил, что по всей стране развернуты пункты несокрушимости, но, по его информации, не во всех городах местные власти поработали качественно.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Пожалуйста, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", – сказал Зеленский.

По словам президента, на вечер 25 ноября в Киеве 600 000 абонентов отключены.

"Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – заявил Зеленский.

  • Президент сообщил, что на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности более шести миллионов абонентов.  В среду вечером было отключено около 12 миллионов абонентов, напомнил Зеленский.

    "Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях", – сказал президент.

    Он призвал украинцев во всех регионах по-прежнему бережно потреблять электричество.

    "Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если есть электричество, это не означает, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста", – попросил Зеленский.

    23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.
  • Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.
  • Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.
  • Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

Читайте также: В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский электричество киев пункт несокрушимости
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