Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал работу властей Киева из-за жалоб на недостаточное количество пунктов несокрушимости. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 25 ноября.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Президент отметил, что по всей стране развернуты пункты несокрушимости, но, по его информации, не во всех городах местные власти поработали качественно.
"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Пожалуйста, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", – сказал Зеленский.
По словам президента, на вечер 25 ноября в Киеве 600 000 абонентов отключены.
"Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – заявил Зеленский.
-
Президент сообщил, что на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности более шести миллионов абонентов. В среду вечером было отключено около 12 миллионов абонентов, напомнил Зеленский.
"Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях", – сказал президент.
Он призвал украинцев во всех регионах по-прежнему бережно потреблять электричество.
"Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если есть электричество, это не означает, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста", – попросил Зеленский.23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.
- Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.
- Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.
- Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.
Читайте также: В энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит – Укрэнерго
Комментарии