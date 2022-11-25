Президент Владимир Зеленский резко раскритиковал работу властей Киева из-за жалоб на недостаточное количество пунктов несокрушимости. Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении 25 ноября.

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Президент отметил, что по всей стране развернуты пункты несокрушимости, но, по его информации, не во всех городах местные власти поработали качественно.

"В частности, много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые на базе ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще, мягко говоря, нужно работать. Пожалуйста, обратите внимание. Киевляне нуждаются в большей защите", – сказал Зеленский.

По словам президента, на вечер 25 ноября в Киеве 600 000 абонентов отключены.

"Многие киевляне были без света более 20 или даже 30 часов. Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности более шести миллионов абонентов. В среду вечером было отключено около 12 миллионов абонентов, напомнил Зеленский. "Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях", – сказал президент. Он призвал украинцев во всех регионах по-прежнему бережно потреблять электричество. "Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если есть электричество, это не означает, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста", – попросил Зеленский. 23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова.

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова. Отключение электроэнергии привело к остановке насосных станций и сбоям в водоснабжении.

Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

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Наталія Медведєва

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