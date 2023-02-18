"Месяц-два – реальный срок". Дуда спрогнозировал, когда танки Leopard окажутся в Украине

Президент Польши Анджей Дуда считает, что польские танки Leopard окажутся в Украине в течение одного или двух месяцев. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Я думаю, что этот термин абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят в Свентошуве", – сказал польский президент.

В Свентошуве на западе Польши находится полигон десятой бронекавалерийской бригады.

"Они тренируются там на танках и тренажерах, так что происходит полная подготовка по обслуживанию танков. Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", – сказал Дуда.

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Андрій Водяний

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