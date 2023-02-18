"Месяц-два – реальный срок". Дуда спрогнозировал, когда танки Leopard окажутся в Украине
Президент Польши Анджей Дуда считает, что польские танки Leopard окажутся в Украине в течение одного или двух месяцев. Об этом он сказал в интервью Укринформу.
"Я думаю, что этот термин абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные сейчас проходят в Свентошуве", – сказал польский президент.
В Свентошуве на западе Польши находится полигон десятой бронекавалерийской бригады.
"Они тренируются там на танках и тренажерах, так что происходит полная подготовка по обслуживанию танков. Я очень рассчитываю на то, что в те временные рамки, о которых вы говорите, можно оказать такую помощь Украине", – сказал Дуда.
- Раньше немецкий канцдер Олаф Шольц выразил надежду на то, что Украина получит 80 танков Leopard 2 (два батальона) до конца марта, но подчеркнул, что это будет нелегко.
- 14 февраля на встрече в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что всего восемь стран будут поставлять Украине танки немецкого производства Leopard.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.
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