Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

MH17. Зеркаль рассказала о последствиях передачи Цемаха России

MH17. Зеркаль рассказала о последствиях передачи Цемаха России - Фото
Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)
30.11.2019, 13:42

По мнению замминистра МИД, выдача подозреваемого по делу МН17 РФ привело к тому, что парламент Нидерландов заказал независимое расследование

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала о последствиях выдачи России подозреваемого по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. По ее мнению, это привело к тому, что Нидерланды захотели видеть более широкую картину произошедшего, заказав независимое исследование. Об этом она заявила в интервью DW.

Теперь, по ее мнению, им хочется иметь более широкую картину: "Как Россия закрывала свое пространство, и как реагировали мы. Знали ли мы вообще о том, что РФ поставляла Бук на территорию Украины". 

Зеркаль заявила, что есть очень высокий шанс привлечь к ответственности всех виновных в трагедии: "У нас очень основательная позиция в Международном суде ООН, где мы доказываем, что российские должностные лица сознательно поставляли Бук в Украину, понимая, что они не будет способны отличить в воздухе разные цели".

Напишите нам
елена зеркаль MH17 владимир цемах
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 