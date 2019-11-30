MH17. Зеркаль рассказала о последствиях передачи Цемаха России

Елена Зеркаль (фото - president.gov.ua)

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль рассказала о последствиях выдачи России подозреваемого по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха. По ее мнению, это привело к тому, что Нидерланды захотели видеть более широкую картину произошедшего, заказав независимое исследование. Об этом она заявила в интервью DW.

Теперь, по ее мнению, им хочется иметь более широкую картину: "Как Россия закрывала свое пространство, и как реагировали мы. Знали ли мы вообще о том, что РФ поставляла Бук на территорию Украины".

Зеркаль заявила, что есть очень высокий шанс привлечь к ответственности всех виновных в трагедии: "У нас очень основательная позиция в Международном суде ООН, где мы доказываем, что российские должностные лица сознательно поставляли Бук в Украину, понимая, что они не будет способны отличить в воздухе разные цели".