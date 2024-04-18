Отчет Microsoft: Российские кампании по влиянию на выборы в США подрывают помощь Украине

Microsoft (Фото: Пресс-служба корпорации)

В последние два месяца Россия активизировала онлайн-кампании по влиянию на выборы в США, сосредоточенные на критике помощи Украине. Об этом говорится в отчете корпорации Microsoft.

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Исследователи выяснили, что активность России не так интенсивна, как во время предыдущих выборов в США 2016 и 2020 годов, но в ближайшие месяцы она может усилиться.

В частности, нарастает критика американской поддержки в Украине, выяснили исследователи.

Центр анализа угроз Microsoft отследил по меньшей мере 70 российских групп, занимающихся дезинформацией, ориентированной на Украину, используя традиционные и социальные сети и сочетание скрытых и открытых кампаний, говорится в отчете.

Microsoft привел пример российской онлайн-кампании, которая действует по одному шаблону, распространяя антиукраинскую пропаганду среди американцев на нескольких языках.

Кампания имеет трехэтапный процесс: лицо представляется как обличитель или общественный журналист и размещает контент на видеоканале, затем этот контент распространяется на сеть тайно управляемых вебсайтов, тогда российские эмигранты, чиновники распространяют это освещение.

После того как история распространялась в интернете в течение нескольких дней или недель, американская аудитория повторяет и репостит дезинформацию, возможно, даже не зная о ее первоисточнике, указывают исследователи.

Фото: Microsoft

31 марта 2024 года СБУ вместе с контрразведкой Чехии заявила о разоблачении в Евросоюзе сети, которая платила местным депутатам за освещение российской пропаганды.

7 апреля главы комитетов в Палате представителей Конгресса США заявили, что российская пропаганда заполонила конгресс.

11 апреля 2024 года ГУР сообщало, что Кремль увеличил финансирование внутренней пропаганды относительно российско-украинской войны до $500 млн в год.

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