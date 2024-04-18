Microsoft: Російські кампанії з впливу на вибори у США підривають допомогу Україні

Microsoft (Фото: Пресслужба корпорации)

За останні два місяці Росія активізувала онлайн-кампанії з впливу на вибори у США, зосереджені на критику допомоги Україні. Про це йдеться у звіті корпорації Microsoft.

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Дослідники з'ясували, що активність Росії не така інтенсивна, як під час попередніх виборів у США 2016 і 2020 років, але найближчими місяцями вона може посилитися.

Зокрема, наростає критика американської підтримки Україні, з'ясували дослідники.

Центр аналізу загроз Microsoft відстежив щонайменше 70 російських груп, які займаються дезінформацією, орієнтованою на Україну, використовуючи традиційні ЗМІ й соціальні мережі та поєднання прихованих і відкритих кампаній, йдеться у звіті.

Microsoft навів приклад російської онлайн-кампанії, яка діє за одним шаблоном, поширюючи антиукраїнську пропаганду серед американців кількома мовами.

Кампанія має триетапний процес: особа представляється як викривач або громадський журналіст і розміщує контент на відеоканалі, потім цей контент поширюється на мережу таємно керованих вебсайтів, тоді російські емігранти, чиновники поширюють це висвітлення.

Після того, як історія поширювалася в інтернеті протягом кількох днів або тижнів, американська аудиторія повторює і репостить дезінформацію, можливо, навіть не знаючи про її першоджерело, вказують дослідники.

Фото: Microsoft

31 березня 2024 року СБУ разом із контррозвідкою Чехії заявила про викриття у Євросоюзі мережі, яка платила місцевим депутатам за висвітлення російської пропаганди.

7 квітня очільники комітетів у Палаті представників Конгресу США заявили, що російська пропаганда заполонила конгрес.

11 квітня 2024 року ГУР повідомляло, що Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди щодо російсько-української війни до $500 млн на рік.

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