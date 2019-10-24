МИД - о деоккупации Крыма: Готовы обсуждать в любом формате

Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство иностранных дел готово к обуждению вопроса о деоккупации Крыма в любом формате. Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.

Заявления Кремля с призывами признать эти территории "российскими" в МИД назвали грязными провокациями.

"В дополнение к переговорам в нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - заявила Зеленко.

Комментируя слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что Украине якобы следует признать полуостров территорией России, Зеленко назвала их очередной грязной манипуляцией Кремля.

Ранее президент Владимир Зеленский признал , что формулы возвращения Крыма в настоящее время нет.

заявил, что, по его мнению, нормандский формат - это также возможность решения вопроса по возвращению Крыма. В РФ такие переговоры сразу отвергли 10 октября во время общения с журналистами президент

Читайте также: У Зеленского говорят, что вопросы Крыма и Донбасса - неразделимы