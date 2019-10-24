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МИД - о деоккупации Крыма: Готовы обсуждать в любом формате

МИД - о деоккупации Крыма: Готовы обсуждать в любом формате - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 17:59

Спикер ведомства ответила Кремлю на призывы признать оккупацию украинского полуострова

Министерство иностранных дел готово к обуждению вопроса о деоккупации Крыма в любом формате. Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, передает Интерфакс-Украина.

Заявления Кремля с призывами признать эти территории "российскими" в МИД назвали грязными провокациями.

"В дополнение к переговорам в нормандском формате, целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь", - заявила Зеленко.

Комментируя слова замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что Украине якобы следует признать полуостров территорией России, Зеленко назвала их очередной грязной манипуляцией Кремля.

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МИД деоккупация Крыма Екатерина Зеленко переговоры
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