МИД Чехии после удара по Охматдету передало России, что они "мусор человечества"
Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского из-за российской атаки на Киев 8 июля и передало через него РФ, что они – "мусор человечества". Об этом сообщило издание Seznam Zpravy.
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Находящийся с визитом в США министр иностранных дел Чехии Ян Липавский распорядился вызвать Змеевского и выразить ему протест после российского удара по детской больнице Охматдет в Киеве.
"Убийцы, которые нападают на детей в больнице, – это мусор человечества. Пусть передаст это в Москву", – прокомментировал на украинском языке в социальной сети Х глава чешского внешнеполитического ведомства.
Змеевский в комментарии Seznam Zpravy заявил, что "это была не российская ракета, это была украинская ракета", а встреча в министерстве, по его словам, прошла "как всегда".
Депутат Ян Мариан, передавший ноту протеста послу РФ, назвал российскую атаку варварством.
"К сожалению, подобное поведение России мы наблюдаем целых два года с начала полномасштабного вторжения. Но это то, что требовало от нас сказать российской стороне: это варварство и еще одно из российских военных преступлений", – заявил он.
- 8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.
- 9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.
- По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.
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