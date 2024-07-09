МИД Чехии после удара по Охматдету передало России, что они "мусор человечества"

Министерство иностранных дел Чехии выразило протест российскому послу в связи с атакой на Охматдет

Ян Липовский (Фото: Martin Divisek/EPA)

Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского из-за российской атаки на Киев 8 июля и передало через него РФ, что они – "мусор человечества". Об этом сообщило издание Seznam Zpravy.

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Находящийся с визитом в США министр иностранных дел Чехии Ян Липавский распорядился вызвать Змеевского и выразить ему протест после российского удара по детской больнице Охматдет в Киеве.

"Убийцы, которые нападают на детей в больнице, – это мусор человечества. Пусть передаст это в Москву", – прокомментировал на украинском языке в социальной сети Х глава чешского внешнеполитического ведомства.

Змеевский в комментарии Seznam Zpravy заявил, что "это была не российская ракета, это была украинская ракета", а встреча в министерстве, по его словам, прошла "как всегда".

Депутат Ян Мариан, передавший ноту протеста послу РФ, назвал российскую атаку варварством.

"К сожалению, подобное поведение России мы наблюдаем целых два года с начала полномасштабного вторжения. Но это то, что требовало от нас сказать российской стороне: это варварство и еще одно из российских военных преступлений", – заявил он.

8 июля россияне нанесли ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве.

9 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы на территории Охматдета. Там погибли два человека, 32 – ранены.

По словам Виталия Кличко, из Охматдета в другие медицинские учреждения переведены 94 ребенка, восемь из них – ранены.

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