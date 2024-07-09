МЗС Чехії після удару по Охматдиту передало Росії, що вони "сміття людства"

Міністерство закордонних справ Чехії висловило протест російському послу у зв'язку з атакою на Охматдит

Ян Ліпавський (Фото: Martin Divisek/EPA)

Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла Росії в Празі Олександра Змєєвського через російську атаку на Київ 8 липня і передало через нього РФ, що вони – "сміття людства". Про це повідомило видання Seznam Zpravy.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який перебуває з візитом у США, розпорядився викликати Змєєвського та висловити йому протест після російського удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

"Вбивці, які нападають на дітей у лікарні, – це сміття людства. Нехай перекаже це у Москву", – прокоментував українською мовою в соціальній мережі Х очільник чеського зовнішньополітичного відомства.

Змєєвський у коментарі Seznam Zpravy заявив, що "це була не російська ракета, це була українська ракета", а зустріч у міністерстві, за його словами, минула "як завжди".

Депутат Ян Маріан, який передав ноту протесту послу РФ, назвав російську атаку варварством.

"На жаль, подібну поведінку Росії ми спостерігаємо цілих два роки з початку повномасштабного вторгнення. Але це те, що вимагало від нас сказати російській стороні, що це варварство і ще один із російських воєнних злочинів", – заявив він.

8 липня росіяни завдали ракетного удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві.

9 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту. Там загинуло двоє людей, 32 – поранені.

За словами Віталія Кличка, з Охматдиту в інші медичні заклади переведено 94 дитини, вісім із них – поранені.

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