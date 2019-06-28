МИД Канады обеспокоен возвращением России в ПАСЕ

Министерство иностранных дел Канады в Twitter выразило обеспокоенность из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении права голоса российской делегации.
В канадском МИДе отметили, что международное сообщество должно и дальше возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права и посягательство на территориальную целостность Украины.
26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.
Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.
На следующей сессии ПАСЕ возможно обжалование полномочий российской делегации - если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов жителей оккупированного Крыма.
Президент Владимир Зеленский в ближайшее время должен посетить Канаду с визитом. Вчера, 27 июня, он дал понять, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы было ему известно давно.