Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.06.2019, 11:55

МИД Канады обеспокоен возвращением России в ПАСЕ

МИД Канады обеспокоен возвращением России в ПАСЕ - Фото
Фото: EPA

Международное сообщество должно и дальше возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права, подчеркивает МИД Канады

Министерство иностранных дел Канады в Twitter выразило обеспокоенность из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении права голоса российской делегации.

В канадском МИДе отметили, что международное сообщество должно и дальше возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права и посягательство на территориальную целостность Украины.

26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.

Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

На следующей сессии ПАСЕ возможно обжалование полномочий российской делегации - если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов жителей оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время должен посетить Канаду с визитом. Вчера, 27 июня, он дал понять, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы было ему известно давно.

Отправить:
Распечатать:
Теги: МИД, пасе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 