МИД Канады обеспокоен возвращением России в ПАСЕ

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Министерство иностранных дел Канады в Twitter выразило обеспокоенность из-за решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении права голоса российской делегации.

В канадском МИДе отметили, что международное сообщество должно и дальше возлагать на Россию ответственность за нарушения международного права и посягательство на территориальную целостность Украины.

26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.

Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

На следующей сессии ПАСЕ возможно обжалование полномочий российской делегации - если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов жителей оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время должен посетить Канаду с визитом. Вчера, 27 июня, он дал понять, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы было ему известно давно.