МИД Китая отреагировал на обновленную ядерную стратегию США

В Белом доме утверждают, что ядерная стратегия, согласованная в США, не является ответом на отдельную страну или угрозу

Флаги США и Китая (Иллюстративное фото: EPA)

Пекин серьезно обеспокоен отчетом, в котором говорится, что США одобрили новую ядерную стратегию, отвечающую на быстрое расширение китайского ядерного арсенала. С соответствующим заявлением выступила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает агентство Reuters.

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"Соединенные Штаты распространяют нарратив о ядерной угрозе Китая, находя оправдание, чтобы получить стратегическое преимущество", – заявила она.

По словам пресс-секретаря МИД, "Китай серьезно обеспокоен соответствующим докладом".

"И факты полностью доказали, что Соединенные Штаты постоянно раздували так называемую теорию ядерной угрозы Китая в последние годы", – добавила Мао Нин.

В то же время в Белом доме утверждают, что ядерная стратегия, согласованная в США, не является ответом на отдельную страну или угрозу.

Комментарий представителя внешнеполитического ведомства КНР появился после статьи The New York Times. В материале говорится, что в марте президент США Джо Байден утвердил новую ядерную стратегию, которая должна отвечать на быстрое расширение ядерного арсенала Китая.

Количество активных ядерных вооружений в НАТО секретно, однако, по данным The Telegraph, Великобритания имеет 40 из 225, развернутых одновременно, в США – около 1700 из 3700, а во Франции – в общей сложности 300 ядерных боезарядов.

17 июня генсек НАТО сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия перед лицом растущей угрозы со стороны России и КНР.

20 июля США рассекретили, что у них было 3748 ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2023 года.

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