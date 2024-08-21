МЗС Китаю відреагувало на оновлену ядерну стратегію США

У Білому домі стверджують, що ядерна стратегія, погоджена у США, не є відповіддю на окрему країну чи загрозу

Прапори США та Китаю (Ілюстративне фото: EPA)

Пекін серйозно стурбований звітом, у якому йдеться, що США схвалили нову ядерну стратегію, яка має відповідати на швидке розширення китайського ядерного арсеналу. З відповідною заявою виступила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає агентство Reuters.

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"Сполучені Штати розповсюджують наратив про ядерну загрозу Китаю, знаходячи виправдання, щоб отримати стратегічну перевагу", – заявила вона.

За словами речниці МЗС, "Китай серйозно стурбований відповідною доповіддю".

"І факти повністю довели, що Сполучені Штати постійно роздмухували так звану теорію ядерної загрози Китаю в останні роки", – додала Мао Нін.

Водночас у Білому домі стверджують, що ядерна стратегія, погоджена у США, не є відповіддю на окрему країну чи загрозу.

Коментар представниці зовнішньополітичного відомства КНР з’явився після статті у The New York Times. У матеріалі йдеться, що у березні президент США Джо Байден затвердив нову ядерну стратегію, яка має відповідати на швидке розширення ядерного арсеналу Китаю.

Кількість активних ядерних озброєнь у НАТО є секретною, проте, за даними The Telegraph, Велика Британія має 40 з 225, розгорнутих одночасно, у США – близько 1700 з 3700, а у Франції – загалом 300 ядерних боєзарядів.

близько 1700 з 3700, а у Франції – загалом 300 ядерних боєзарядів. 17 червня генсек НАТО повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям дедалі більшої загрози з боку Росії та КНР.

20 липня США розсекретили, що в них було 3748 ядерних боєголовок станом на вересень 2023 року.

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