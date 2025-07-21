МИД Литвы: Мы поможем Украине вернуть детей, похищенных Россией
Литва поможет вернуть домой похищенных украинских детей. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время открытия первой международной встречи экспертного уровня инициативы "Безопасные дороги домой" в Вильнюсе, передает LRT.
Будрис напомнил, что на территориях, оккупированных Россией, остаются более 1,6 млн украинских детей, а количество детей, незаконно депортированных в Россию, достигает почти 20 тыс.
"Литва приложит все усилия, чтобы их путь домой был безопасным, достойным и как можно более быстрым", – сказал министр.
Он добавил, что Литва также будет содействовать возвращению украинских военнослужащих, находящихся в российском плену.
"От детей до военнопленных, каждая жизнь имеет значение", – заявил дипломат.
Участники встречи подтвердили, что "Европа должна оставаться единой и каждый спасенный человек – это шаг к общему, безопасному будущему".
Литва присоединилась к инициативе "Безопасный путь домой" на конференции по гуманитарным вопросам украинской формулы мира, которая состоялась в Канаде 31 октября 2024 года.
Цель этой инициативы – координация международных усилий по возвращению похищенных украинских детей, военнопленных и других незаконно депортированных лиц из незаконного российского плена.
- По данным омбудсмена Лубинца, по состоянию на октябрь 2024 года оккупанты похитили из Украины более 20 000 детей. Еще 1,5 млн детей могут быть депортированы.
- На переговорах в Стамбуле в июне Россия признала, что похитила украинских детей. Глава российской группы заявил о "десятках и сотнях" детей, Однако речь идет о "тысячах", – отметил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
- В США требовали от России вернуть Украине похищенных детей до заключения любого мирного соглашения.
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