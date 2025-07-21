МИД Литвы: Мы поможем Украине вернуть детей, похищенных Россией

Кястутис Будрис (Фото: @BudrysKestutis)

Литва поможет вернуть домой похищенных украинских детей. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время открытия первой международной встречи экспертного уровня инициативы "Безопасные дороги домой" в Вильнюсе, передает LRT.

Будрис напомнил, что на территориях, оккупированных Россией, остаются более 1,6 млн украинских детей, а количество детей, незаконно депортированных в Россию, достигает почти 20 тыс.

"Литва приложит все усилия, чтобы их путь домой был безопасным, достойным и как можно более быстрым", – сказал министр.

Он добавил, что Литва также будет содействовать возвращению украинских военнослужащих, находящихся в российском плену.

"От детей до военнопленных, каждая жизнь имеет значение", – заявил дипломат.

Участники встречи подтвердили, что "Европа должна оставаться единой и каждый спасенный человек – это шаг к общему, безопасному будущему".

Литва присоединилась к инициативе "Безопасный путь домой" на конференции по гуманитарным вопросам украинской формулы мира, которая состоялась в Канаде 31 октября 2024 года.

Цель этой инициативы – координация международных усилий по возвращению похищенных украинских детей, военнопленных и других незаконно депортированных лиц из незаконного российского плена.