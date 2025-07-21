МЗС Литви: Ми допоможемо Україні повернути викрадених Росією дітей
Литва допоможе повернути додому викрадених українських дітей. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час відкриття першої міжнародної зустрічі експертного рівня ініціативи "Безпечні дороги додому" у Вільнюсі, передає LRT.
Будріс нагадав, що на окупованих Росією територіях залишаються понад 1,6 млн українських дітей, а кількість незаконно депортованих до Росії дітей сягає майже 20 тис.
"Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим", – сказав міністр.
Він додав, що Литва також сприятиме поверненню українських військових, які перебувають у російському полоні.
"Від дітей до військовополонених, кожне життя має значення", – заявив дипломат.
Учасники зустрічі підтвердили, що "Європа має залишатися єдиною, а кожна врятована людина – це крок до спільного, безпечного майбутнього".
Литва приєдналася до ініціативи "Безпечний шлях додому" на конференції з гуманітарних питань української формули миру, що відбулася в Канаді 31 жовтня 2024 року.
Мета цієї ініціативи – координація міжнародних зусиль щодо повернення викрадених українських дітей, військовополонених та інших незаконно депортованих осіб з незаконного російського полону.
- За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані.
- На переговорах у Стамбулі в червні Росія визнала, що викрала українських дітей. Глава російської групи заявив про "десятки й сотні" дітей, проте йдеться про "тисячі", зазначив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
- У США зажадали від Росії повернути Україні викрадених дітей до укладення будь-якої мирної угоди.
Коментарі (0)