МЗС Литви: Ми допоможемо Україні повернути викрадених Росією дітей

Кястутіс Будріс (Фото: @BudrysKestutis)

Литва допоможе повернути додому викрадених українських дітей. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час відкриття першої міжнародної зустрічі експертного рівня ініціативи "Безпечні дороги додому" у Вільнюсі, передає LRT.

Будріс нагадав, що на окупованих Росією територіях залишаються понад 1,6 млн українських дітей, а кількість незаконно депортованих до Росії дітей сягає майже 20 тис.

"Литва докладе всіх зусиль, щоб їхній шлях додому був безпечним, гідним та якомога швидшим", – сказав міністр.

Він додав, що Литва також сприятиме поверненню українських військових, які перебувають у російському полоні.

"Від дітей до військовополонених, кожне життя має значення", – заявив дипломат.

Учасники зустрічі підтвердили, що "Європа має залишатися єдиною, а кожна врятована людина – це крок до спільного, безпечного майбутнього".

Литва приєдналася до ініціативи "Безпечний шлях додому" на конференції з гуманітарних питань української формули миру, що відбулася в Канаді 31 жовтня 2024 року.

Мета цієї ініціативи – координація міжнародних зусиль щодо повернення викрадених українських дітей, військовополонених та інших незаконно депортованих осіб з незаконного російського полону.