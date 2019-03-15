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15.03.2019, 17:45

МИД направил РФ ноту протеста в связи с визитом Госдумы в Крым

МИД направил РФ ноту протеста в связи с визитом Госдумы в Крым - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Этот и другие подобные "визиты" - попытка легитимизировать аннексию Крыма Россией, отмечает министерство иностранных дел

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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом делегации Госдумы России в оккупированный ею Крым. Как сообщает пресс-служба, МИД направил России соответствующую ноту.

Этот и другие подобные "визиты" являются дальнейшими шагами в попытки легитимизации незаконной аннексии Крыма, подчеркивает МИД.

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"Именно разрушительная и безответственная политика российской оккупационной власти в течение пяти лет привела к существенному обострению экономических, социальных, гуманитарных и экологических проблем на полуострове", - гласит сообщение.

Очередное посещение российскими должностными Крыма является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета Украины, международного права, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, отмечает министерство.

Ранее МИД осудил поездку группы французских политиков в Крым. Группа во главе с бывшим депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прибыла на оккупированный полуостров 13 марта для участия в мероприятиях к пятилетию аннексии украинского полуострова и планирует там оставаться до 16 марта.

Сегодня Евросоюз ввел санкции против восьми граждан России, причастных к захвату и аресту украинских моряков в Черном море.

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Теги: МИД, Крым, госдума
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