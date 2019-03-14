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14.03.2019, 21:02

МИД о визите в Крым депутатов Франции: Это неуважение к Украине

МИД о визите в Крым депутатов Франции: Это неуважение к Украине - Фото
Фото: EPA

Французские граждане проигнорировали фундаментальные принципы международного права, заявили в МИД

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Министерство иностранных дел осуждает поездку группы французских политиков в оккупированный Россией Крым. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 14 марта на сайте МИД.

В сообщении отмечается, что французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, украинское законодательство и официальную позицию Франции, которая осуждает действия России.

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Группа французских политиков во главе с бывшим депутатом парламента Франции Тьерри Мариани прибыла на оккупированный полуостров 13 марта для участия в мероприятиях к пятилетию аннексии украинского полуострова и планирует там оставаться до 16 марта.

После оккупации Крыма Россией украинские власти установили особый порядок посещения этой территории. Он предусматривает пересечение пунктов пропуска на административной границе полуострова с материковой Украиной.

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Теги: франция, Крым, МИД
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