МИД о новом ядерном шантаже Путина: Ставит под угрозу безопасность мира. Нужно реагировать

В министерстве иностранных дел заявили, что очередные ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина ставят под угрозу безопасность всего мира. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко.

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По его словам, решение России о приостановке своего участия в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений — это очередной провокационный шаг со стороны страны-оккупанта.

Он отметил, что РФ продолжает осознанно разрушать существующую архитектуру ядерного разоружения и нераспространения.

"Подрывая один из важнейших договоров в сфере контроля над ядерным оружием, Россия делает очередной дерзкий вызов мировому сообществу, подтверждает свою преступную природу и дальнейшие агрессивные намерения по уничтожению международной безопасности", — заявил Николенко.

Дипломат подчеркнул, что риторика Москвы о возможном применении ядерного оружия недопустима и ставит под угрозу безопасность всего мира.

Представитель МИД призвал международное сообщество отреагировать на агрессивное поведение России и принять срочные меры по упреждению и противодействию любым попыткам ядерного шантажа.

Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение приостановить действие ядерного договора с США и повторил обеспокоенность тем, что Китай планирует поддержать страну летальным оружием.

Решение России приостановить свое участие в договоре о контроле над ядерными вооружениями является "глубоко досадным и безответственным", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Дмитро Гриниченко

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