МИД отреагировал на признание участия военнослужащих КНДР в войне России против Украины

Участие КНДР в агрессии России против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Признание российским и северокорейским режимами факта участия военнослужащих КНДР в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора подтверждает неоднократные предупреждения Киева о том, что российскому диктатору Владимиру Путину и диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну нельзя верить на слово. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В ведомстве утверждают, что российский и северокорейский диктаторы сейчас признали то, что еще недавно категорически отрицали представители обоих государств.

В МИД отметили, что участие КНДР в агрессии России против Украины угрожает не только безопасности Европы, но и Индо-Тихоокеанского региона. Кроме того, такое незаконное военное сотрудничество является грубым нарушением норм международного права, в частности Устава Организации Объединенных Наций и соответствующих резолюций Совбеза ООН.

Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров объединить усилия в давлении на Москву и Пхеньян и предпринять конкретные шаги, чтобы предотвратить дальнейшее сближение российского и северокорейского режимов, что может иметь катастрофические последствия для стабильности на Корейском полуострове и мировой безопасности.

26 апреля 2025 года Россия впервые признала участие военных КНДР в войне против Украины, заявив, что они якобы показали "высокий профессионализм".

28 апреля КНДР также подтвердила участие в боях в Курской области. Говорят, воспринимали территорию РФ как свою.