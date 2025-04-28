МЗС відреагувало на визнання участі військовослужбовців КНДР у війні Росії проти України

Участь КНДР в агресії Росії проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Визнання російським і північнокорейським режимами факту участі військовослужбовців КНДР у бойових діях проти України на боці держави-агресорки вкотре підтверджує неодноразові попередження Києва про те, що російському диктатору Володимиру Путіну й диктатору Північної Кореї Кім Чен Ину не можна вірити на слово. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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У відомстві стверджують, що російський та північнокорейський диктатори зараз визнали те, що ще донедавна категорично заперечували представники обох держав.

У МЗС наголосили, що участь КНДР в агресії Росії проти України загрожує не лише безпеці Європи, але й Індо-Тихоокеанського регіону. Окрім того, така незаконна військова співпраця є грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй і відповідних резолюцій Радбезу ООН.

Зовнішньополітичне відомство закликало міжнародних партнерів об’єднати зусилля в тиску на Москву та Пхеньян і здійснити конкретні кроки, щоб запобігти подальшому зближенню російського й північнокорейського режимів, що може мати катастрофічні наслідки для стабільності на Корейському півострові та світової безпеки.

26 квітня 2025 року Росія вперше визнала участь військових КНДР у війні проти України, заявивши, що вони нібито показали "високий професіоналізм".

28 квітня КНДР також підтвердила участь у боях на Курщині. Кажуть, сприймали територію РФ як свою.