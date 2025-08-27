МИД отреагировал на расследование LIGA.net о преступной деятельности "Россотрудничества"

Министерство иностранных дел взяло в работу материалы о злонамеренной деятельности России в иностранных государствах

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Министерство иностранных дел выразило благодарность журналистскому коллективу LIGA.net за расследование "Троянский конь Путина: как "Россотрудничество" строит масштабную пропагандистскую империю за рубежом". Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого.

Ведомство поблагодарило автора Алену Нестеренко и журналистский коллектив, который работал над расследованием, за внимание к важной теме и собранные свидетельства и доказательства.

МИД взял в работу все соответствующие материалы – как обнародованные в расследовании, так и переданные авторами непосредственно. Все выявленные факты будут использованы во взаимодействии украинских дипломатов с представителями иностранных государств, с целью прекращения злонамеренной деятельности РФ под прикрытием "Россотрудничества", сети "Русских домов", форматов "исторических клубов" и других псевдокультурных мероприятий.

Отдельное внимание уделят тем странам, где такая российская деятельность продолжается вопреки введенным ограничениям и запретам, добавили в ведомстве.

Тихий отметил, что структура "Россотрудничество" не является независимым от российского режима институтом и занимается деятельностью далекой от декларируемой ею "культурной дипломатии", о чем свидетельствуют результаты расследования. "Россотрудничество" создает непосредственные угрозы национальной безопасности иностранных государств, а запрет ее деятельности должен рассматриваться именно как необходимый шаг для защиты национальной безопасности и стабильности.

Спикер МИД добавил, что особенно вопиющими являются факты сбора "Россотрудничеством" и аффилированными структурами помощи для российских оккупантов и вербовки иностранцев в ряды российской армии, то есть непосредственного содействия военным преступлениям и захватнической войне.

Отдельно Тихий обратил внимание на выявленные факты организации и пропаганды "Россотрудничеством" поездок на временно оккупированные территории Украины для обучения, в том числе по военным специальностям, что прямо нарушает украинский суверенитет и нормы международного права.

Выявленные факты, вместе с предварительно приведенными доказательствами, являются достаточным основанием для прекращения деятельности "Россотрудничества" и производных структур во всех иностранных государствах, на чем продолжит настаивать Украина в своей дипломатической работе с иностранными партнерами, акцентировали в МИД.

В феврале 2025 года Азербайджан уведомил Россию о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку и ожидает ответных действий от Москвы.

Это случилось после того, как ряд азербайджанских медиа со ссылкой на собственные источники сообщил, что "Русский дом" занимается шпионажем в пользу РФ.