МЗС відреагувало на розслідування LIGA.net щодо злочинної діяльності "Россотруднічества"

Міністерство закордонних справ взяло в роботу матеріали про зловмисну діяльність Росії в іноземних державах

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Міністерство закордонних справ висловило вдячність журналістському колективу LIGA.net за розслідування "Троянський кінь Путіна: як "Россотруднічество" будує масштабну пропагандистську імперію за кордоном". Про це йдеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого.

Відомство подякувало авторці Альоні Нестеренко та журналістському колективу, який працював над розслідуванням, за увагу до важливої теми й зібрані свідчення та докази.

Читайте також Понад 70 країн у пастці. Як Кремль будує пропагандистську імперію за кордоном

МЗС взяло в роботу всі відповідні матеріали – як оприлюднені в розслідуванні, так і передані авторами безпосередньо. Всі виявлені факти будуть використані у взаємодії українських дипломатів із представниками іноземних держав, з метою припинення зловмисної діяльності РФ під прикриттям "Россотруднічества", мережі "Русскіх домов", форматів "історичних клубів" та інших псевдокультурних заходів.

Окрема увага буде приділена тим країнам, де така російська діяльність продовжується всупереч запровадженим обмеженням і заборонам, додали у відомстві.

Тихий наголосив, що структура "Россотруднічество" не є незалежною від російського режиму інституцією та займається діяльністю далекою від декларованої нею "культурної дипломатії", про що свідчать результати розслідування. "Россотруднічество" створює безпосередні загрози національній безпеці іноземних країн, а заборона її діяльності має розглядатися саме як необхідний крок для захисту національної безпеки й стабільності.

Речник МЗС додав, що особливо кричущими є факти збору "Россотруднічеством" та афілійованими структурами допомоги для російських окупантів і вербування іноземців до лав російської армії, тобто безпосереднього сприяння воєнним злочинам і загарбницькій війні.

Окремо Тихий звернув увагу на виявлені факти організації та пропагування "Россотруднічеством" поїздок на тимчасово окуповані території України для навчання, зокрема за військовими спеціальностями, що прямо порушує український суверенітет і норми міжнародного права.

Виявлені факти, разом із попередньо наведеними доказами, є достатньою підставою для припинення діяльності "Россотруднічества" та похідних структур в усіх іноземних державах, на чому Україна і далі наполягатиме у своїй дипломатичній роботі з іноземними партнерами, акцентували в МЗС.

У лютому 2025 року Азербайджан повідомив Росію про припинення діяльності "Русского дома" у Баку й очікує відповідних дій від Москви.

Це сталося після того, як низка азербайджанських медіа з посиланням на власні джерела повідомили, що "Русскій дом" займається шпигунством на користь РФ.