МИД Польши: В сети разгоняют фейк о референдуме на западе Украине. Попытка разжечь споры
28.11.2022, 18:41
Лукаш Ясина (Фото: EPA)
В сети разгоняют фейковый документ о референдуме на западе Украины о присоединении к Польше. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.
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По его словам, сообщения о якобы подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией.
Он отметил, что данный фейк является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной.
"Фотография, подтверждающая эти тезисы, сфальсифицирована, а представленный на ней документ — фальшивка", — заявил Ясина.
СПРАВКА. С началом Большой войны Польша стала основным хабом для отправки западной военной помощи Украине, будучи одним из основных инвесторов в безопасность воюющей страны. Учитывая непростую и порой кровавую общую историю Украины и Польши, в которой есть болезненные для обеих сторон эпизоды, Москва пытается вбить клин между странами и сорвать процессы их сближения, вбрасывая фейки, подсвечивая моменты, которые по-разному оценивают Варшава и Киев (личность Бандеры, например), и другими способами раскачивая ситуацию.
- Пытаясь вбить клин между украинцами и поляками, российская пропаганда использовала фейковое "фото" польского премьера Матеуша Моравецкого, на котором он якобы возлагает цветы к памятнику идеологу украинского национализма Степану Бандере в Киеве.
- Летом 2022 года глава Минобороны Польши Блащак заявил, что войска РФ в Украине "нужно разгромить", и помочь ВСУ сделать это – "историческая обязанность" Польши.
- Аллея рядом с посольством РФ в Польше теперь носит имя "Жертв российской агрессии".
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