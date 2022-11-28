МИД Польши: В сети разгоняют фейк о референдуме на западе Украине. Попытка разжечь споры

В сети разгоняют фейковый документ о референдуме на западе Украины о присоединении к Польше. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, сообщения о якобы подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией.

Он отметил, что данный фейк является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной.

"Фотография, подтверждающая эти тезисы, сфальсифицирована, а представленный на ней документ — фальшивка", — заявил Ясина.

СПРАВКА. С началом Большой войны Польша стала основным хабом для отправки западной военной помощи Украине, будучи одним из основных инвесторов в безопасность воюющей страны. Учитывая непростую и порой кровавую общую историю Украины и Польши, в которой есть болезненные для обеих сторон эпизоды, Москва . С началом Большой войны Польша стала основным хабом для отправки западной военной помощи Украине, будучи одним из основных инвесторов в безопасность воюющей страны. Учитывая непростую и порой кровавую общую историю Украины и Польши, в которой есть болезненные для обеих сторон эпизоды, Москва пытается вбить клин между странами и сорвать процессы их сближения, вбрасывая фейки, подсвечивая моменты, которые по-разному оценивают Варшава и Киев (личность Бандеры, например), и другими способами раскачивая ситуацию.

Читайте также: Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.