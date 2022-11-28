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МИД Польши: В сети разгоняют фейк о референдуме на западе Украине. Попытка разжечь споры

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 18:41
МИД Польши: В сети разгоняют фейк о референдуме на западе Украине. Попытка разжечь споры - Фото
Лукаш Ясина (Фото: EPA)

В сети разгоняют фейковый документ о референдуме на западе Украины о присоединении к Польше. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина. 

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По его словам, сообщения о якобы подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией.

Он отметил, что данный фейк является очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной. 

"Фотография, подтверждающая эти тезисы, сфальсифицирована, а представленный на ней документ — фальшивка", — заявил Ясина.

СПРАВКА. С началом Большой войны Польша стала основным хабом для отправки западной военной помощи Украине, будучи одним из основных инвесторов в безопасность воюющей страны. Учитывая непростую и порой кровавую общую историю Украины и Польши, в которой есть болезненные для обеих сторон эпизоды, Москва пытается вбить клин между странами и сорвать процессы их сближения, вбрасывая фейки, подсвечивая моменты, которые по-разному оценивают Варшава и Киев (личность Бандеры, например), и другими способами раскачивая ситуацию. 

Читайте также: Качиньский настаивает на передаче Patriot Украине. Говорит: ФРГ не будет сбивать ракеты РФ 

Дмитро Гриниченко
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