МИД РФ требует отъезда из России дипломатов США "за выслугу лет"

В МИД РФ потребовали, чтобы Россию до 31 января 2022 года покинули сотрудники посольства США, которые работают в Москве более трех лет. Об этом заявила спикер российского ведомства Мария Захарова на брифинге в министерстве, пишет Deutsche Welle.

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По ее словам, Москва может выслать еще больше сотрудников посольства США, "если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс".

28 ноября посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что "еще 27 российских дипломатов с семьями должны покинуть Соединенные Штаты до 30 января 2022 года", и что "Вашингтон отзывает аккредитацию у жен и отказывается выдавать визы детям сотрудников посольства". Захарова на брифинге сказала, что Россия рассматривает американское требование "именно как высылку" и планирует реагировать соответственно.

При этом представитель Госдепартамента США Нед Прайс еще 2 августа разъяснял, что сотрудники российских дипмиссий могут подавать заявки на продление своих виз в индивидуальном порядке.

То, что речь не идет именно о "высылке", пояснила и представитель госдепартамента Джалина Портер.

Россия, по ее словам, предоставляет американским дипломатам трехлетний срок первоначального пребывания, а потому, исходя из принципа паритета, США примерно год назад проинформировали РФ, что ее дипломаты будут подчиняться тем же правилам.

15 марта 2021 года Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, указ предусматривал высылку 10 дипломатов РФ.

В России заявили, что новые санкции США против России не поспособствуют встрече президентов двух стран.

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.

С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.

12 октября, во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, российская сторона предложила США снять все обоюдные ограничения работы загранпредставительств.

Сергей Бережной

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