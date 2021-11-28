Из США высылают 27 российских дипломатов

Посол России в США заявил, что еще 27 российских дипломатов с семьями должны покинуть Соединенные Штаты 30 января 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

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"Наших дипломатов высылают... Большая группа моих товарищей, 27 человек с семьями, покинет нас 30 января... Мы столкнулись с серьезным кадровым голодом", – сказал посол РФ Анатолий Антонов в интервью российскому пропагандисту Соловьеву.

Ранее Россия заявляла, что более 100 ее дипломатов с семьями были вынуждены покинуть Соединенные Штаты с 2016 года, когда отношения между двумя странами ухудшились.

По данным пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, по состоянию на 29 октября в США работали около 200 российских дипломатов, в том числе сотрудники российского представительства при ООН.

В прошлом месяце администрация президента США Джо Байдена заявила, что в начале 2017 года штат миссии США в России с 1200 человек сократился до 120. Посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.

15 марта 2021 года Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.

С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.

12 октября, во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, российская сторона предложила США снять все обоюдные ограничения работы загранпредставительств.

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Вадим Ребрина

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