Москва просит американских дипломатов вернуться — россияне не могут без виз в США

Россия пригласила США направить в их консульство в Москве дополнительно дипломатов для нормализации оказания консульских услуг. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

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Он посетовал, что дипломатическое и консульское присутствие США в России упало до уровня, при котором невозможно оказание базовых консульских услуг, например, выдача виз россиянам.

"От россиян требуется буквально выехать за границу, чтобы обратиться за американской визой. Это совершенно нетерпимая ситуация..." — сказал Рябков.

По его мнению, текущий кризис в отношениях Москвы и Вашингтона "может быть опаснее ядерной войны".

15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.

В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.

21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.

С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.

12 октября, во время визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, российская сторона предложила США снять все обоюдные ограничения работы загранпредставительств.







Вадим Ребрина

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