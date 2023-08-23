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МИД: Саммит Крымской платформы – ответ тем, кто предлагает торговать территориями

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 23:49
МИД: Саммит Крымской платформы – ответ тем, кто предлагает торговать территориями - Фото
Олег Николенко (скриншот видео МИД)

Украина не будет торговать своими территориями, успешный саммит Крымской платформы подтвердил это. Об этом в комментарии LIGA.net заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Успешный третий саммит Крымской платформы стал ответом всем тем, кто озвучивал идеи о теоретическом обмене части украинских территорий. Украина не торгует территориями, а Крым был, есть и будет частью нашей страны", – сказал он.

Николенко подчеркнул, что был расширен круг участников, в том числе среди стран Глобального Юга.

"И подтверждена готовность международных партнеров присоединиться к восстановлению Крыма после его деоккупации", – добавил он.

  • 15 августа директор личного офиса генсека НАТО Стиан Енссен предположил, что Украина якобы может получить членство в Альянсе, если откажется от оккупированных территорий.
  • Николенко заявил, что такие разговоры неприемлемы.
  • На следующий день Енссен заявил, что не должен был так говорить, и это была ошибка.
  • В Белом доме заявили, что позиция "вступление в НАТО в обмен на территории" неправильна.

Читайте также: Разбор | 63 страны поддержали план Украины. Как прошел саммит Крымской платформы

Марк Сировой
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