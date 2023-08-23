МЗС: Саміт Кримської платформи – це відповідь тим, хто пропонує торгувати територіями

Україна не торгуватиме своїми територіями, успішний саміт Кримської платформи це підтвердив. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Успішний третій саміт Кримської платформи став відповіддю всім тим, хто озвучував ідеї про теоретичний обмін частини українських територій. Україна не торгує територіями, а Крим був, є і буде частиною нашої країни", – сказав він.

Ніколенко підкреслив, що було розширено коло учасників, зокрема з-поміж країн Глобального Півдня.

"Та підтверджено готовність міжнародних партнерів долучитися до відновлення Криму після його деокупації", – додав він.

15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі, якщо відмовиться від окупованих територій.

Ніколенко заявив, що такі розмови є неприйнятними.

Наступного дня Єнссен заявив, що не мав так говорити, і це була помилка.

У Білому домі заявили, що позиція "вступ до НАТО в обмін на території" є неправильною.

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