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МЗС: Саміт Кримської платформи – це відповідь тим, хто пропонує торгувати територіями

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 23:49
МЗС: Саміт Кримської платформи – це відповідь тим, хто пропонує торгувати територіями - Фото
Олег Николенко (скриншот видео МИД)

Україна не торгуватиме своїми територіями, успішний саміт Кримської платформи це підтвердив. Про це в коментарі LIGA.net заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Успішний третій саміт Кримської платформи став відповіддю всім тим, хто озвучував ідеї про теоретичний обмін частини українських територій. Україна не торгує територіями, а Крим був, є і буде частиною нашої країни", – сказав він.

Ніколенко підкреслив, що було розширено коло учасників, зокрема з-поміж країн Глобального Півдня.

"Та підтверджено готовність міжнародних партнерів долучитися до відновлення Криму після його деокупації", – додав він. 

  • 15 серпня директор особистого офісу генсека НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна нібито може отримати членство в Альянсі, якщо відмовиться від окупованих територій.
  • Ніколенко заявив, що такі розмови є неприйнятними.
  • Наступного дня Єнссен заявив, що не мав так говорити, і це була помилка.
  • У Білому домі заявили, що позиція "вступ до НАТО в обмін на території" є неправильною.

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Марко Сировой
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