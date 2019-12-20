МИД - Путину: Когда-то и Москва подчинялась Киеву

Василий Боднар: Когда-то Москва подчинялась Киеву (Фото: скриншот из видео канала Рада)

Выдумки Владимира Путина работать не будут, а ему самому стоит думать перед тем, как что-то говорить. Ведь когда-то и Москва подчинялась Киеву. Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, комментируя высказывание Путина об "исконно русских территориях" в Причерноморье.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Заявление (официальное заявление МИД, - ред.) будет сегодня", - сказал Боднар.

Он также предложил обратиться к истории и подумать, "кто кому принадлежал". "Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал Боднар.

19 декабря Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что Причерноморье является "исконно русской территорией" и пообещал "разобраться". Кроме того, он сказал, что украинскую идентичность сформировал магнат и меценат Речи Посполитой XVIII века Станислав Потоцкий.

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