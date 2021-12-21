Министры обороны пяти стран Северной Европы сделали заявление по ситуации вокруг Украины
Государства Северной Европы встревожены активностью России на границе с Украиной, сказано в выпущенном сегодня совместном заявлении министров обороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.
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"Военная активность России, особенно исключительное наращивание военной мощи вдоль границ Украины, является тревожным событием, которое может оказать дестабилизирующее воздействие на общую среду безопасности", – говорится в документе.
В заявлении сказано, что в 2019 году организация Северного сотрудничества в области обороны (NORDEFCO) создала механизм кризисных консультаций по любому неотложному вопросу, представляющему общий интерес. Ситуация, созданная Россией вблизи границы с Украиной, была сочтена настолько опасной, что потребовала проведения такой консультации на уровне министров.
"Страны Северной Европы продолжают твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и право Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический курс и курс в области безопасности без вмешательства извне", – заявляют министры обороны пяти стран.
Они также настаивают, что основой для решения конфликта на востоке Украины должны оставаться минские договоренности и политический диалог.
Отдельным пунктом заявлено, что страны Северной Европы отвергают понятие "сфер влияния", которое в своей политической риторике постоянно использует Кремль.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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