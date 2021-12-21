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Министры обороны пяти стран Северной Европы сделали заявление по ситуации вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 17:05
Министры обороны пяти стран Северной Европы сделали заявление по ситуации вокруг Украины - Фото
Учения НАТО в Норвегии (Фото - NATO.int)

Государства Северной Европы встревожены активностью России на границе с Украиной, сказано в выпущенном сегодня совместном заявлении министров обороны Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции.

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"Военная активность России, особенно исключительное наращивание военной мощи вдоль границ Украины, является тревожным событием, которое может оказать дестабилизирующее воздействие на общую среду безопасности", – говорится в документе.

В заявлении сказано, что в 2019 году организация Северного сотрудничества в области обороны (NORDEFCO) создала механизм кризисных консультаций по любому неотложному вопросу, представляющему общий интерес. Ситуация, созданная Россией вблизи границы с Украиной, была сочтена настолько опасной, что потребовала проведения такой консультации на уровне министров.

"Страны Северной Европы продолжают твердо поддерживать территориальную целостность, суверенитет и право Украины самостоятельно определять свой внешнеполитический курс и курс в области безопасности без вмешательства извне", – заявляют министры обороны пяти стран. 

Они также настаивают, что основой для решения конфликта на востоке Украины должны оставаться минские договоренности и политический диалог.

Отдельным пунктом заявлено, что страны Северной Европы отвергают понятие "сфер влияния", которое в своей политической риторике постоянно использует Кремль.

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Сергей Бережной
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агрессия России совместное заявление Исландия дания Финляндия швеция норвегия министр обороны
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