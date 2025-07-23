Министр энергетики США назвал санкции против российской нефти ключом к прекращению войны

Крис Райт считает, что Соединенные Штаты могут принять против России самые строгие меры

Крис Райт (Фото: SHAWN THEW /EPA)

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение санкций против российской нефти является наиболее эффективным способом прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Брету Байеру на телеканале Fox News.

В ответ на вопрос Байера о том, считает ли он введение санкций против российской нефти "ключом к завершению российско-украинской войны", Райт ответил утвердительно.

"Послушайте, это огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое только можно на них оказывать", – заявил он.

В ответ на вопрос журналиста, собирается ли президент США Дональд Трамп вводить такие санкции, министр заявил, что это очень вероятно.

"Я думаю, что это вполне реальная возможность", – сказал он.

Чиновник напомнил, что США – крупнейший в мире производитель нефти и газа, и поэтому "могут делать то, чего никогда не делали".