Министр энергетики США назвал санкции против российской нефти ключом к прекращению войны
Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение санкций против российской нефти является наиболее эффективным способом прекращения войны в Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Брету Байеру на телеканале Fox News.
В ответ на вопрос Байера о том, считает ли он введение санкций против российской нефти "ключом к завершению российско-украинской войны", Райт ответил утвердительно.
"Послушайте, это огромное давление на Россию. Это самое сильное давление, которое только можно на них оказывать", – заявил он.
В ответ на вопрос журналиста, собирается ли президент США Дональд Трамп вводить такие санкции, министр заявил, что это очень вероятно.
"Я думаю, что это вполне реальная возможность", – сказал он.
Чиновник напомнил, что США – крупнейший в мире производитель нефти и газа, и поэтому "могут делать то, чего никогда не делали".
- 14 июля Трамп снова отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. По истечении этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, которые покупают продукцию у государства-агрессора.
- 15 июля сенатор Линдси Грэм посоветовал Путину позвонить аятолле в Иран, если он хочет узнать, что произойдет на 51-й день. А 21 июля он заявил, что Трамп "надерет Путину зад", введя санкции против России.
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