Міністр енергетики США назвав санкції проти російської нафти ключем до закінчення війни
Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти є найефективнішим способом припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Брету Баєру на телеканалі Fox News.
У відповідь на запитання Баєра, чи вважає він введення санкцій проти російської нафти "ключем до закінчення російсько-української війни", Райт відповів ствердно.
"Слухайте, це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який можливо на них чинити", – заявив він.
У відповідь на запитання журналіста, чи збирається президент США Дональд Трамп вводити такі санкції, міністр заявив, що це дуже ймовірно.
"Я думаю, що це дуже реальна можливість", – сказав він.
Посадовець нагадав, що США є найбільшим у світі виробником нафти та газу, і тому "можуть робити те, чого ніколи не робили".
- 14 липня Трамп учергове відклав посилення тиску на Росію, надавши їй 50 днів на укладення мирної угоди. Після закінчення цього терміну президент США пригрозив вторинними санкціями країнам, які купують продукцію в держави-агресора.
- 15 липня сенатор Ліндсі Грем порадив Путіну зателефонувати аятолі Ірану, якщо він хоче дізнатися, що станеться на 51-й день. А 21 липня він заявив, що Трамп "надере зад Путіну", ввівши санкції проти Росії.
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