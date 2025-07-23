Міністр енергетики США назвав санкції проти російської нафти ключем до закінчення війни

Кріс Райт вважає, що Сполучені Штати можуть вжити проти Росії найсуворіших заходів

Кріс Райт (Фото: SHAWN THEW /EPA)

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що введення санкцій проти російської нафти є найефективнішим способом припинення війни в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Брету Баєру на телеканалі Fox News.

У відповідь на запитання Баєра, чи вважає він введення санкцій проти російської нафти "ключем до закінчення російсько-української війни", Райт відповів ствердно.

"Слухайте, це величезний тиск на Росію. Це найбільший тиск, який можливо на них чинити", – заявив він.

У відповідь на запитання журналіста, чи збирається президент США Дональд Трамп вводити такі санкції, міністр заявив, що це дуже ймовірно.

"Я думаю, що це дуже реальна можливість", – сказав він.

Посадовець нагадав, що США є найбільшим у світі виробником нафти та газу, і тому "можуть робити те, чого ніколи не робили".