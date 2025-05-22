Министр финансов Германии: Ясно дадим понять о поддержке Украины в заявлении G7

Ранее сообщалось, что США якобы против включения дальнейшей поддержки Украины в заявление G7

Ларс Клингбайль (Фото: x.com/larsklingbeil)

Группа стран G7 ("Большой семерки") скорее всего подготовит совместное коммюнике, в котором продемонстрирует свою поддержку Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль на пресс-конференции в Банфе, передает Reuters.

"Мы ясно дадим понять это, и я очень уверен, что мы также достигнем совместного коммюнике", – сказал он.

По словам Клингбайля, если Россия не готова вступить в серьезные переговоры с Украиной, то союзники Украины "могут рассмотреть возможность дополнительных санкций".

Также немецкий министр отметил, что на встрече министры финансов стран G7 и украинские коллеги пришли к выводу, что конфликт является "жестокой войной", инициированной диктатором России Владимиром Путиным, и что поддержка Украины не ослабевает.

"Я настроен оптимистично, что в конечном итоге такие формулировки также будут включены в коммюнике, но, пожалуйста, дождитесь точной формулировки, поскольку я хочу предоставить это канадскому председательству сегодня днем", – сказал он.