Министр финансов Германии: Ясно дадим понять о поддержке Украины в заявлении G7
Группа стран G7 ("Большой семерки") скорее всего подготовит совместное коммюнике, в котором продемонстрирует свою поддержку Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль на пресс-конференции в Банфе, передает Reuters.
"Мы ясно дадим понять это, и я очень уверен, что мы также достигнем совместного коммюнике", – сказал он.
По словам Клингбайля, если Россия не готова вступить в серьезные переговоры с Украиной, то союзники Украины "могут рассмотреть возможность дополнительных санкций".
Также немецкий министр отметил, что на встрече министры финансов стран G7 и украинские коллеги пришли к выводу, что конфликт является "жестокой войной", инициированной диктатором России Владимиром Путиным, и что поддержка Украины не ослабевает.
"Я настроен оптимистично, что в конечном итоге такие формулировки также будут включены в коммюнике, но, пожалуйста, дождитесь точной формулировки, поскольку я хочу предоставить это канадскому председательству сегодня днем", – сказал он.
- 14 марта страны Большой семерки в совместном заявлении призвали Россию согласиться на прекращение огня и обсудили дальнейшие санкции, ограничение цен на нефть, а также дополнительную поддержку Украины и "другие средства", если Москва не пойдет на перемирие.
- 17 марта премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Владимира Зеленского на саммит Большой семерки, сообщало AFP.
- 21 мая Politico сообщало, что США не хотят включать в заявление G7 пункт о дальнейшей поддержке Украины.