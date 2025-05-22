Міністр фінансів Німеччини: Чітко дамо зрозуміти про підтримку України у заяві G7
Група країн G7 ("Великої сімки"), швидше за все, підготує спільне комюніке, в якому продемонструє свою підтримку Україні. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль на пресконференції в Банфі, повідомляє Reuters.
"Ми чітко дамо зрозуміти це, і я дуже впевнений, що ми також досягнемо спільного комюніке", – сказав він.
За словами Клінгбайля, якщо Росія не готова розпочати серйозні переговори з Україною, то союзники України "можуть розглянути можливість додаткових санкцій".
Також німецький міністр зазначив, що на зустрічі міністри фінансів країн G7 та українські колеги дійшли висновку, що конфлікт є "жорстокою війною", ініційованою диктатором Росії Володимиром Путіним, і що підтримка України не слабшає.
"Я налаштований оптимістично, що зрештою такі формулювання також будуть включені в комюніке, але, будь ласка, дочекайтеся точного формулювання, оскільки я хочу надати це канадському головуванню сьогодні вдень", – сказав він.
- 14 березня країни Великої сімки у спільній заяві закликали Росію погодитися на припинення вогню та обговорили подальші санкції, обмеження цін на нафту, а також додаткову підтримку України та "інші заходи", якщо Москва не піде на перемир'я.
- 17 березня прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента Володимира Зеленського на саміт Великої сімки, повідомляло AFP.
- 21 травня Politico повідомляло, що США не хочуть включати до заяви G7 пункт про подальшу підтримку України.