Міністр фінансів Німеччини: Чітко дамо зрозуміти про підтримку України у заяві G7

Раніше повідомлялося, що США нібито проти включення подальшої підтримки України до заяви G7

Ларс Клінгбайль (Фото: x.com/larsklingbeil)

Група країн G7 ("Великої сімки"), швидше за все, підготує спільне комюніке, в якому продемонструє свою підтримку Україні. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль на пресконференції в Банфі, повідомляє Reuters.

"Ми чітко дамо зрозуміти це, і я дуже впевнений, що ми також досягнемо спільного комюніке", – сказав він.

За словами Клінгбайля, якщо Росія не готова розпочати серйозні переговори з Україною, то союзники України "можуть розглянути можливість додаткових санкцій".

Також німецький міністр зазначив, що на зустрічі міністри фінансів країн G7 та українські колеги дійшли висновку, що конфлікт є "жорстокою війною", ініційованою диктатором Росії Володимиром Путіним, і що підтримка України не слабшає.

"Я налаштований оптимістично, що зрештою такі формулювання також будуть включені в комюніке, але, будь ласка, дочекайтеся точного формулювання, оскільки я хочу надати це канадському головуванню сьогодні вдень", – сказав він.