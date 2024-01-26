Министр обороны Германии о выборах в США: Не нужно смотреть на них, как кролик на удава
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал сосредоточиться на оборонных проблемах Европы, а не постоянно ссылаться на выборы президента в США. Об этом он сообщил в интервью Bild.
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По его словам, европейцам нужно сделать то, что они "должны были сделать много лет назад, десять или двадцать лет назад".
Он отметил, что нужно больше инвестировать в собственную безопасность в Европе.
"Если мы сейчас смотрим на американские выборы, как кролик на удава, это нам ничем не поможет. Мы должны сделать свою домашнюю работу", — заявил Писториус.
- 16 января 2024 года канцлер Германии Шольц заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.
- 19 января Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".
- 24 января министр обороны Германии заявил, что его страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.
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