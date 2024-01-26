Міністр оборони Німеччини про вибори в США: Не треба дивитися на них, як кролик на удава

Пісторіус заявив, що Європа просто має більше інвестувати в оборону та безпеку

Борис Пісторіус (Фото: EPA / OLEG PETRASYUK)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав зосередитися на оборонних проблемах Європи, а не постійно посилатися на вибори президента у США. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild.

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За його словами, європейцям потрібно зробити те, що вони "мали зробити багато років тому, десять чи двадцять років тому".

Він зазначив, що потрібно більше інвестувати у власну безпеку у Європі.

"Якщо ми зараз дивимося на американські вибори, як кролик на удава, це нам жодним чином не допоможе. Ми маємо зробити свою домашню роботу", – заявив Пісторіус.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

19 січня Пісторіус заявив, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все і навіть більше".

24 січня міністр оборони Німеччини заявив, що його держава у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

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