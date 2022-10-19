Министра иностранных дел Мадагаскара отправили в отставку из-за осуждения России – Reuters

Глава МИД Мадагаскара Ричард Рандриамандрато вынужден оставить свой пост из-за того, что при голосовании на Генеральной Ассамблеи ООН делегация Мадагаскара проголосовала за осуждение попытки аннексии Россией оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Reuters.

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Два высокопоставленных источника в офисе президента Мадагаскара сообщили Reuters, что Рандриамандрато уволен президентом страны за то, что проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН с осуждением действий России.

Рандриамандрато пока информацию о своей отставки не комментирует.

Мадагаскар до сих пор воздерживался при голосованиях по резолюциям, связанным с вторжением России в Украину, так как официально придерживается "политики нейтралитета".

12 октября 143 участника 11-й экстренной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН проголосовали за осуждение незаконной аннексии территории Украины Россией. Пять были против – это Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

13 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратил внимание, что несколько стран Африки впервые проголосовали в пользу Украины.

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Сергій Бережний

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